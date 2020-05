DOC: TRANSFORMACIÓN

Escuchá la nota completa

Elina Suárez y Ricardo Bustos entrevistaron a Iván Wolovik, director y creador del “rockumental” TRANSFORMACIÓN que muestra la creatividad conjugada entre él y el legendario músico Palo Pandolfo.



El filme no es un backstage, es una película que recorre de manera minuciosa el proceso de creación del disco de principio a fin. Pero, así como “Transformación” no es cualquier disco, ésta película no sólo “muestra”. La cámara forma parte de este proceso en el cual Palo revisa su pasado musical (Don Cornelio y Los Visitantes) mirando al futuro.

Las demos de las canciones, un productor que ayuda a buscar sonido, el trabajo con la banda, las sesiones de grabación, los invitados que saben que no es un disco más, la técnica, la mezcla y la puesta en escena. Todo se conjuga en esta cinta.

Como nos contó Ivan en la nota, recomendado para ver con un buen equipo de sonido y con volúmen alto.



