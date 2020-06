MANO A MANO CON GASTÓN ESBORRAZ

A los 7 años empezó a jugar las inferiores en el Club Atlético María Juana, intercalando básquet y fútbol, hasta que se decidió por esta última actividad y bajo los tres palos. Tuvo la posibilidad de ir a las formativas de Rosario Central y no la desaprovechó. Pero todo no queda ahí, jugó con la selección de la Liga Rosarina de Fútbol en Estados Unidos, cuando volvió pasó por Colón de Santa Fe, y más adelante por clubes de la Liga San Martín, Liga Rafaelina, Federal C, Federal B, entre otros.

Fue director técnico de Club Atlético Talleres y hoy se desempeña como técnico de Unión de Sastre.



