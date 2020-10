PSICOLOGÍA: INSEGURIDAD

Las indecisiones nos llevan al vértigo, incertidumbre, el que podría pasar si…, y muchas veces queremos evitar el riesgo, y tener la garantía de que va a salir bien. Pero una decisión es lo contrario, es elegir asumiendo el riesgo de que, por más que haga lo mejor posible, no tengo el resultado garantido. Y las indecisiones, no son más que boicots a nosotros mismos, para no darle lugar a lo nuevo, a lo que deseamos gestar.



Escuchalo al Licenciado en Psicología Juan Manuel Rondón en Patas Arriba con Ricardo Bustos.