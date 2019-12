PSICOLOGÍA: PENSAMIENTO CRÍTICO

¿Hasta que punto lo que veo como crítica en el otro no me pertenece? ¿Hasta que punto me subo a una ola de pensamiento solo poruqe está políticamente correcto?

Queremos un mundo inclusivo, pero el que piensa distinto es una #$%& ?

¿Estamos emitiendo juicio de alguien o un suceso por referencia propia o porque todo el mundo lo dice o piensa?

En una sociedad de grandes cambios, a veces hay mucha incoherencia.



Escuchalo al licenciado en psicología Juan Manuel Rondón con Ricardo Bustos en Patas Arriba.