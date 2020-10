REUNIÓN VIRTUAL

El presidente de la comuna de María Juana, Amadeo Bazzoni, se reunió de manera virtual con el diputado Pablo Pinotti, y repasó los trabajos y avances de obras que se vienen realizando en la localidad en varios frentes desde la comuna local. La pandemia y algunas actividades que se realizaron desde el Área de Cultura. Amadeo decía “En marzo pensábamos que íbamos a arrancar con algunas gestiones iniciadas con el anterior gobierno, y vino la pandemia y trabó todo. Fuimos destrabanado algunas cosas”

OBRAS

A pesar del momento que estamos atravesando, las obras continuaron en María Juana. “Venimos trabajando en varios frentes: dentro del Plan de Seguridad Vial, realizamos el cambio de luminarias, sobre el acceso y la Ruta 13: se conectaron en estos días unos 150 metros más hacia el norte. Se irá incorporando un cableado subterráneo. Sobre la misma ruta, se puede ver un ensanche de un canal, que era la misma cuneta de la ruta. Sería a última etapa de desagüe que beneficia al Barrio Monasterolo. El entubado subterráneo está finalizado: “esta obra aliviará a este sector, donde tenemos instalada una bomba porque llueven 50 mm ingresaba agua a varias viviendas. Era un problema histórico. Faltan detalles para la conexión definitiva” contó entusiasmado Bazzoni

Por otro lado, finalizaron los trabajos de las 4 cuadras de hormigón del Programa Pavimento Urbano que había impulsado la gestión de Miguel Lifschitz. “Se terminó una cuadra de Gral López, una de 25 e Mayo y dos de Catamarca” detalló Bazzoni “Estamos terminando la tercer cuadra con ripio y cordón cuneta, que fue hecho con recursos propios”

Con un aporte de la Cámara de Diputados de Santa Fe (presidida por Lifschitz), y recursos propios se adquirió el material para el ripiado de calle Santiago del Estero que garantizará transitabilidad permanente. La semana que viene comienzan los trabajos. Se dará continuidad con cordón cuneta y ripio por el Plan de Mejoramiento Barrial en calle Belgrano. Con el recupero del pavimento, la idea es avanzar en otros sectores

La Comuna adquirió un terreno de tres hectáreas para avanzar en el programa “Mi Tierra MI Casa”. Son 64 lotes que se deben entregar con infraestructura básica: “quedamos trabados ya que teníamos autorizado el desembolso desde el ministerio de Infraestructura para hacer lo más importante. El desafío es destrabar eso o encontrar alguna otra variante para finalizar ese loteo”. Tener el lote propio, a precios accesibles, con financiamiento, para luego comenzar a construir la vivienda, es un anhelo de muchos vecinos”.

Bazzoni destacó que desde Vialidad Provincial se está trabajando en el proyecto del Acceso a Garibaldi, que beneficia a María Juana porque es una conexión al cementerio local. “Estamos a la espera que se reactive la obra de Acceso al Tránsito Pesado, el camino de la RP 63. Sabemos que se está terminando el acceso a Colonia Margarita y luego quedaría algunas obras en la parte nuestra del acceso (iluminación de cruces de caminos, alcantrillados)

CULTURA

María Juana se caracteriza porque en agosto, mes de sus Fiestas Patronales, se realizan múltiples eventos. Este año fue distinto pero igualmente los festejos, desde la virtualidad, estuvieron presentes. Desde el Área de Cultura, con Martín Luna a la cabeza, se organizó un ciclo de música “SonArte” con la presencia de artistas locales. En principio iban a ser cuatro programas grabados “todo local. Se lograron programas muy interesantes, muy bien lograda. Fueron cinco en total”

PANDEMIA

Hoy en la localidad están casi todas las actividades funcionando a excepción del sector turismo y las organizaciones de eventos. Las principales industrias no pararon: “el molino harinero es actividad esencial y la fábrica de reparación de vagones estuvo parada hasta que se aprobaron los protocolos”. Algunas actividades se reconvirtieron. Las actividades agropecuarias, los centros de acopio, con protocolo, no pararon. La construcción tiene movimiento: “hasta hoy -no estamos exentos que tengamos alguna complicación-, los casos de personas con coronavirus que hemos tenido han sido controlados”. Los controles a los accesos funcionaron hasta los primeros días de julio.

“Durante el primer mes que se cerraron todas las actividades, hubo una fuerte atención del área social. Además, se realizó una campaña solidaria coordinada por Bomberos Voluntarios, donde se recolectó alimentos y se distribuyó entre las familias que no podían trabajar”.