VINILO: LA MÁQUINA DE HACER PÁJAROS

La Máquina de Hacer Pájaros fue un supergrupo argentino de rock progresivo, que estuvo activo entre 1976 y 1977. Sus integrantes fueron Charly García (ex Sui Generis), Oscar Moro (ex Los Gatos y Color Humano), Carlos Cutaia (ex Pescado Rabioso), Gustavo Bazterrica (futuro integrante de Los Abuelos de la Nada), y José Luis Fernández (ex Crucis).



César Oitana nos presentó esta gran banda argentina y con este hermoso vinilo que sonó en la radio.



Escuchalo, el disco es cultura.