Seguimos conociendo el cine italiano de la mano de Osvaldo “Vadi” Ferrato de Sociedad Italiana de María Juana.

Cuatro películas recomendadas para ver en casa.

Compartimos los links para que las disfruten y recorran las hermosas tierras italianas.



La Confesión (Le Confessioni)

https://archive.org/details/LaConfesion-R.Ando

Los economistas más importantes del mundo se reúnen en el marco de una reunión del G8 en un hotel de lujo de la costa alemana. Uno de los misteriosos invitados es un monje italiano, invitado por Daniel Rochè, director del Fondo Monetario Internacional. Quiere que el monje le confiese, esa misma noche, en secreto. A la mañana siguiente, Rochè aparece muerto…



Gomorra

Gomorra (2008) (di Matteo Garrone) : DJ Houser : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Poder, dinero y sangre: estos son los valores a los que los habitantes de las provincias de Nápoles y Caserta tienen que enfrentarse cada día. No hay elección; no tienen más remedio que obedecer las leyes de la Camorra. Sólo unos pocos afortunados pueden llevar una vida normal.

Dogman

Dogman, ver ahora en Filmin

El dueño de una peluquería canina a las afueras de Roma se deja influenciar por un delincuente local hasta que su vida personal se complica y decide tomar las riendas de la situación.



Perfectos desconocidos

https://cuevana3.io/4742/perfetti-sconosciuti o https://www.strem.io/s/movie/perfect-strangers-4901306

Siete amigos que lo son desde hace años (tres parejas y un soltero) se reencuentran en una cena en la que deciden jugar a un juego extraño y arriesgado: ponen sus smartphone sobre la mesa y al grito de “no tenemos nada que ocultar”, deciden compartir los mensajes y las llamadas que cada uno de ellos reciba durante la noche, en una especie de ruleta rusa a golpe de SMS y tonos de llamada.