CUIDADOS NECESARIOS

La Comuna de María Juana informa a los comerciantes y trabajadores que estén en contacto con personas de otras localidades o viajen a otros pueblos o ciudades, tengan la precaución necesaria para cuidarnos entre todos.



Los cuidados a tener en cuenta:



Comerciantes: proveedores externos



Debido a la situación actual, por todos y todas conocida, respecto a la pandemia por COVID-19:

Se insta a los comerciantes de nuestro pueblo a evitar el contacto cercano con otro proveedor ajeno a nuestra localidad.

Solicitamos, además, que los mismos NO entren a sus negocios, dejando la mercadería fuera del mismo, la cual debe ser debidamente desinfectada.

Por otro lado, exija que todos los proveedores utilicen barbijo mientras permanezcan en la localidad.

Trabajadores de María Juana



A todos los vecinos y vecinas que deban cumplir con su jornada laboral fuera de la localidad, se les ruega extremar las medidas de prevención de contagio, a saber:

* Tome el menor contacto posible con gente, si no lo puede evitar, mantenga una distancia segura (1,5 metros)

* Trate de no realizar transacciones de dinero.

* Lleve consigo alcohol en gel y utilicelo luego de manipular cosas (puertas, bolsas, cajas, dinero, etc)

* Evite tocarse la cara con las manos sucias.

*Si debe ingresar a lugares con mucha gente, utilice barbijo.

*Al volver a nuestro pueblo, pase por los puestos de control sanitarios.

*Al llegar a su casa, lávese bien las manos(lo ideal es ducharse) y cámbiese de ropas antes de tomar contacto con su familia.

Fuente: Comuna de María Juana