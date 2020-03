El Ministerio de Salud de la Provincia, a través de su

Dirección Provincial de Zoonosis, informa los motivos por los cuáles no se recomienda la fumigación como método preventivo para combatir el dengue.



1) Conocimiento del Mosquito: el Aedes aegypti sólo se cría en recipientes de agua estancada y pega los huevos en los bordes de dichos recipientes. Respecto a los mismos, NO se destruyen por disecación, cloración o fumigación (permanecen en estado latente entre 7 y 13 meses). Es decir, que la resistencia en el ciclo evolutivo del Aedes es el huevo y no el adulto, por lo que, fumigar espacios verdes, solo eliminaría algunos ejemplares adultos de mosquitos.



2) Falta de selectividad: la fumigación no es selectiva, es decir que, así como mata ejemplares del mosquito Aedes, también mata todo tipo de insectos, polinizadores y depredadores naturales del mosquito.



3) Resistencia al insecticida: el uso de un mismo insecticida, periódicamente en el tiempo, produce un corrimiento en la barrera de resistencia de los insectos, provocando, de una generación a otra, individuos cada vez más resistentes.



4) Falta de eficacia: para poder reducir en un porcentaje razonable la población del Aedes, se deben realizar fumigaciones de 7 ciclos consecutivos (uno cada 7 días) y asimismo continuar con este procedimiento en el tiempo, agravando los efectos planteados en los puntos anteriores.

Fuente: Prensa Comuna de María Juana