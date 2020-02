GANADORES BINGO BROWN SAN VICENTE

Compartimos la lista de ganadoras y ganadores del “Auténtico Bingo del Brown de San Vicente” y sus respectivos premios:



Sorteo Nº 1 CONTADO PLAN “A”:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba.) de un dormitorio, baño, cocina comedor,

cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mts. Ruta N° 228, Camino a Yacanto),

B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588165 – Motor Nº B4DA405Q028263 – Dominio AD335AF – Color ORANGE ACRE

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA252758 – Motor Nº 1P52FMH K2057800 –

Dominio A110KVX

Ganador: CENA, Susana Ines – 13.785.898 – R. Rizzetti 563 – Marcelino Escalada – Santa Fe.

Sorteo Nº 2:

Premio: 1 automóvil SUV FORD ECOSPORT S 1.5 L MT N 4×2 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº J8701158 – Motor Nº XZJAJ8701158 – Dominio AD170GP – Color ROJO BARI

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA238336 – Motor Nº 1P52FMH J2041810 –

Dominio A110KVY

Ganador: OTTOGALLI, Luciano Matías – 34.503.820 – Catamarca 94 – Oliveros – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588451 – Motor Nº DA405Q028634 – Dominio AD335AG – Color ORANGE ACRE

Ganador: GIAY, Melina Ines – 29.048.685 – Vieytes 1919 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588284 – Motor Nº DA405Q027877 – Dominio AD335AH – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: CALDERON, Gabriel A. – 36.627.932 – Misiones 5672 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622395 – Motor Nº DA405Q028849 – Dominio AD335AI – Color IVOIRE

Ganador: MOYANO, María C. – 30.268.726 – Libano 1978 – S.M. de Tucumán – Tucumán.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ586042 – Motor Nº DA405Q026479 – Dominio AD335AK – Color IVOIRE

Ganador: DURBANO, Nilda B. – 14.455.346 – Bombín 4500 – Esperanza – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588314 – Motor Nº DA405Q028965 – Dominio AD335AL – Color IVOIRE

Ganador: GIULIETTI, Pedro – 7.873.401 – Zona Urbana – Pedro Gómez Cello – Santa Fe.

Sorteo Nº 3:

Primer premio: 1 automóvil NISSAN VERSA SENSE MT PURE DRIVE F2 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KB204129 – Motor Nº HR16197125T – Dominio AD381QU – Color POWER BLACK

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA247816 – Motor Nº 1P52FMH H8148919 –

Dominio A110KVZ

Ganador: OJEDA, Jose Carlos – 32.886.466 – Güemes 2546 – Coronda – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588233 – Motor Nº DA405Q028261 – Dominio AD335AM – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: OLMO, Mariano S. – 40.617.347 – 1º de Mayo S/N – San Mariano – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588245 – Motor Nº DA405Q028670 – Dominio AD335AN – Color IVOIRE

Ganador: PERONA, David A. – 26.129.182 – Av. Sta. Fe y Sgto. Cabral 10 E – Rafaela – Sta. Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588189 – Motor Nº DA405Q028530 – Dominio AD335AO – Color IVOIRE

Ganador: CARABAJAL, Manuel A. – 12.452.346 – Maipú 1518 – San Cristóbal – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588282 – Motor Nº DA405Q028943 – Dominio AD335AQ – Color IVOIRE

Ganador: MESA, Francisco Guillermo – 23.485.770 – Dean Funes 1490 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588195 – Motor Nº DA405Q028882 – Dominio AD335AR – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: RUATTA, Fabián Ramón – 13.939.342 – Moreno 1151 – Pilar – Santa Fe.

Sorteo Nº 4:

Primer premio: 1 automóvil TOYOTA YARIS XS 1.5 6M T – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº K8012547 – Motor Nº 2NR4271592 – Dominio AD806PX – Color ROJO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA252736 – Motor Nº 1P52FMH K2057759 –

Dominio A110NIA

Ganador: GUEDON, María Raquel – 11.526.188 – Garibaldi 786 – Cañada de Gómez – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342953 – Motor Nº 020807 – Dominio AD632ZO – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: VARGAS, Lucas Damian – 34.115.936 – Pje. 5 Nº 1624 – San Jorge – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG346893 – Motor Nº 023499 – Dominio AD632ZP – Color SUMMITWHITE

Ganador: MARIA, Sergio Eduardo – 10.878.547 – V. Castillo 507 – Córdoba – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG346881 – Motor Nº 022769 – Dominio AD632ZQ – Color SUMMITWHITE

Ganador: CARDOZO, Ximena – 35.448.235 – Gral. Mosconi 4751 – Santo Tome – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG300273 – Motor Nº 017393 – Dominio AD632ZR – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: GÜIZZO, Estela – 4.504.789 – R. de Escalada 141 – Landeta – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342278 – Motor Nº 021125 – Dominio AD632ZS – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: GAITAN, Ester Beatriz – 21.413.512 – Videla 792 – Esperanza – Santa Fe.

Sorteo Nº 5:

Primer Premio: 1 automóvil SUV JEEP RENEGADE 1.8L SPORT – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KK197022 – Motor Nº 3348546 – Dominio AD187PE – Color PLANE RED

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229093 – Motor Nº CVFA10A012363 –

Dominio A110NIB

Ganador: URBINA, Noelia Soledad – 30.616.917 – R. S. Peña 665 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588293 – Motor Nº DA405Q026291 – Dominio AD335AS – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: GRASSI, Griselda Noemí – 23.258.411 – J. de Garay 2041 – Coronda – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588387 – Motor Nº DA405Q028318 – Dominio AD335AT – Color ORANGE ACRE

Ganador: BOERO, Marcelo Andrés – 30.561.993 – A. J. de Bustinza S/N – Totoras – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622456 – Motor Nº DA405Q028950 – Dominio AD335AU – Color ORANGE ACRE

Ganador: BORDA, Graciela S. – 10.064.000 – 6 de Caballería 1286 – Tostado – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500357 – Motor Nº DA405Q025452 – Dominio AD335AV – Color GRIS ETOILE

Ganador: OLIVO, José Daniel – 17.202.257 – Calle 41 Nº 2038 – Reconquista – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622880 – Motor Nº DA405Q029847 – Dominio AD335AW – Color GRIS ETOILE

Ganador: ZARATE, Liliana – 11.194.088 – Boedo 1770 – Córdoba – Córdoba.

Sorteo Nº 6:

Primer premio: 1 automóvil PICK UP NISSAN FRONTIER SE PLUS 4×2 cabina doble – diesel c/aire

acondicionado.

Chasis Nº KK805732 – Motor Nº YS23A260C027347 – Dominio AD335CE – Color BLANCO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229095 – Motor Nº CVFA10A012443 –

Dominio A110NIC

Ganador: FABBRI, Emilio – 31.151.747 – Garay 895 – Fighiera – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588258 – Motor Nº B4DA405Q028693 – Dominio AD335AD – Color IVOIRE

Ganador: CABRAL, Edgar Rubén – 33.635.820 – L. N. Alem 225 – Tio Pujio – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622893 – Motor Nº B4DA405Q029637 – Dominio AD335AE – Color GRIS ETOILE

Ganador: MIGUEL, Juan N. – 34.114.995 – Ruta Pcial. 2 Km. 19 – Montevera – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ582844 – Motor Nº B4DA405Q025624 – Dominio AD335AZ – Color ORANGE ACRE

Ganador: CENA, Nilda Noelia – 10.920.837 – Vechioli 1913 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588281 – Motor Nº B4DA405Q028911 – Dominio AD335BA – Color ORANGE ACRE

Ganador: BOSIO, Victor – 11.309.764 – Drago 339 – San Francisco – Córdoba.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622547 – Motor Nº B4DA405Q029045 – Dominio AD335BB – Color GRIS ETOILE

Ganador: CORDOBA, Agustina – 41.905.265 – D. Mateo 926 – Rafaela – Santa Fe.

Sorteo Nº 7:

Primer premio: 1 automóvil NISSAN SENTRA ADVANCE PURE DRIVE – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KL602014 – Motor Nº MRA8443796J – Dominio AD335CH – Color ROJO METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229088 – Motor Nº CVFA10A012417 –

Dominio A110NID

Ganador: PSENDA, Adriana Guadalupe – 18.045.715 – Lavalle 574 – San Jorge – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342289 – Motor Nº 022011. – Dominio AD632ZT – Color SWITCHBLADE SILVER

Ganador: SPREGGERO, Carlos Juan – 7.890.433 – Zona Rural – Margarita – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG352254 – Motor Nº 022958. – Dominio AD632ZU – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: PEREA, Felix – 16.150.776 – Alem 168 – San Francisco – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG346228 – Motor Nº 023405. – Dominio AD632ZV – Color SUMMIT WHITE

Ganador: BRAHIM, Hernan M. – 31.605.264 – Los Hacheros S/N – Los Frentones – Chaco.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG352243 – Motor Nº 020598. – Dominio AD632ZW – Color GLOBAL SUN OFF A GUN

Ganador: SACCAVINO, María V. – 29.556.530 – Aires del Llano M.7 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG346239 – Motor Nº 023398. – Dominio AD632ZX – Color SUMMIT WHITE

Ganador: MENDOZA, Ubaldo Isidoro – 8.281.602 – Sarmiento 1876 – San Justo – Santa Fe.

Sorteo Nº 8:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina comedor,

cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino a

Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA246439 – Motor Nº 1P52FMH K0249525 –

Dominio A110NIE

Ganador: GUDIÑO, Mario – 8.280.213 – 27 de Septiembre 753 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588335 – Motor Nº DA405Q028972 – Dominio AD335BD – Color GRIS ETOILE

Ganador: BEET, María Elena – 11.867.975 – San Lorenzo 1225 – Rafaela – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ578493 – Motor Nº DA405Q025390 – Dominio AD335BE – Color GRIS ETOILE

Ganador: RODRIGUEZ, Roberto Luis – 14.653.551 – N. Oroño 1095 – Rafaela – Sanat Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588250- Motor Nº DA405Q028528 – Dominio AD335BF – Color BLANCO GLACIAR

Ganador: CEVERINI, Andrea S. – 29.119.893 – Maipú 2294 – Cañada de Gomez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622780 – Motor Nº DA405Q029569 – Dominio AD335BG – Color GRIS ETOILE

Ganador: BAMBINI, Alejandrina – 33.957.159 – Constitución 360 – San Vicente – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500314 – Motor Nº DA405Q024744 – Dominio AD335BH – Color GRIS ETOILE

Ganador: DIAMBRA, Armando R. – 13.511.486 – Belgrano 2240 – La Banda – Sgo. del Estero.

Sorteo Nº 9:

Primer premio: 1 automóvil MERCEDES BENZ VITO 111 CDI FURGON MIXTO 4 + 1 – diesel c/aire

acondicionado Chasis Nº JE830186 – Motor Nº MA502C034867 – Dominio AD187PD – Color PLATA

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA238306 – Motor Nº 1P52FMH J2041705 –

Dominio A110NIF

Ganador: OVANDO, María – 21.816.004 – Almonacid 5022 – Santa Fe – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500359 – Motor Nº B4DA405Q025158 – Dominio AD335BI – Color GRIS ETOILE

Ganador: AIASSA, Beatriz M. – 5.893.290 – San Martin 130 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500415 – Motor Nº B4DA405Q025258 – Dominio AD335BJ – Color GRIS ETOILE

Ganador: LEGUIZAMON, Zulema A. – 12.903.873 – P. Gutierrez 959 – Videla – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622753 – Motor Nº B4DA405Q029851 – Dominio AD335BK – Color GRIS ETOILE

Ganador: DIAZ, Gisela Guadalupe – 34.023.658 – Balcarce 425 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622586 – Motor Nº B4DA405Q029290 – Dominio AD335BL – Color GRIS ETOILE

Ganador: VALDEZ, Diego – 25.175.259 – Quebracho 163 – Tambúes – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500361 – Motor Nº B4DA405Q025400 – Dominio AD335BM – Color GRIS ETOILE

Ganador: DOLDAN FURNO, Martha – 5.269.400 – 25 de Mayo 1641 – Santa Fe – Santa Fe.

Sorteo Nº 10:

Primer premio: 1 automóvil PICK UP FORD RANGER DC 4×2 XL 2.5L N – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº JJ082198 – Motor Nº EV2E JJ082198 – Dominio AD170GH – Color GRIS MAGNETICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229122 – Motor Nº CVFA10A012329 –

Dominio A110NIG

Ganador: AGUIRRE, Horacio Vicente – 29.804.406 – J. B. Justo 2251 – Rafaela – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº K8354336 – Motor Nº XZKCK8354336 – Dominio AD693UY – Color NEGRO PERLADO

Ganador: DOMOWICZ, Néstor José – 10.065.284 – Iturraspe 3916 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8373223 – Motor Nº XZKCL8373223 – Dominio AD693UZ – Color BLANCO OXFORD

Ganador: PAGANI, Adelmo José – 6.297.583 – N. Levalle 901 – Carlos Pellegrini – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº L8372250 – Motor Nº XZKCL8372250 – Dominio AD693VB – Color PLATA ESTELAR

Ganador: GOMEZ, Héctor José – 10.999.237 – Av. 11 de Agosto 490 – Susana – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº K8353260 – Motor Nº XZKCK8353260 – Dominio AD693VC – Color PLATA ESTELAR

Ganador: BRUSSA, Miguel Ángel – 6.263.044 – Hernandarias 3105 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil FORD KA S 1.5L – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº K8353430 – Motor Nº XZKCK8353430 – Dominio AD693VD – Color PLATA ESTELAR

Ganador: BENEDETTI, Sergio A. – 16.830.168 – Sta. Rosa 1471 – Cañada de Gomez – Sta. Fe.

Sorteo Nº 11:

Primer premio: 1 automovil PICK UP CHEVROLET S10 2.8TD 4×2 LS TURBO DIESEL – c/aire

acondicionado. Chasis Nº JC444705 – Motor Nº HRUF180331157 – Dominio AD284UI – Color

SWITCHBLADE SILVER

Más 1 CASILLA RODANTE TERMAL RODANTE DLR 4500 PREMIUM – para cuatro personas c/aire

acondicionado. Chasis N° IPN 80

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA246444 – Motor Nº 1P52FMH K0249476 –

Dominio A110NIH

Ganador: RODRIGUEZ, Matías – 33.195.044 – H. Irigoyen 2267 – San Lorenzo – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342809 – Motor Nº 019789. – Dominio AD693UA – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AP04-P03718CC93-05-18- Serie 2534 – Motor Nº 66TK-219811 – Dominio SAFE06715

Ganador: SALVANESCHI, Graciela – 11.921.482 – Tucuman 34 – San Francisco – Córdoba.

Nº 2 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG344700 – Motor Nº 023113. – Dominio AD693UB – Color SUMMIT WHITE

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AP04-P03718CC93-05-18 – Serie 2533 – Motor Nº 66TK-1216864 – Dominio SAFE06712

Ganador: BULCHI, José Ricardo – 24.285.544 – Zona Rural – Media Luna Sud – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342820 – Motor Nº 022115. – Dominio AD693UC – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AP04-P03718CC93-05-18 – Serie 2530 – Motor Nº 66TK-1218958 – Dominio SAFE06720

Ganador: PAEZ, Hugo Orlando – 35.733.797 – Cañada de Gomez 1466 – Gálvez – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG344711 – Motor Nº 022985. – Dominio AD693UD – Color SUMMIT WHITE

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AP04-P03718CC93-05-18 – Serie 2531 – Motor Nº 66TK-1216865 – Dominio SAFE06709

Ganador: ASTESANA, Catalina Lucia – 4.724.963 – Alem 1615 – Sastre – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil CHEVROLET ONIX JOY 5P 1.4 N LS MT + – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KG342798 – Motor Nº 019233. – Dominio AD693UE – Color SWITCHBLADE SILVER

Más 1 lancha TECNO 445 SS LITE equipada con motor Yamaha 40 hp xwl, con tráiler hierro IPN

Full y accesorios.

Casco Nº AP04-P03718CC93-05-18 – Serie 2532 – Motor Nº 66TK-1218955 – Dominio SAFE06719

Ganador: MOLL, Luis Alberto – 7.981.637 – Mz. 28 Lote 11 – Córdoba – Córdoba.

Sorteo Nº 12:

Primer premio: 1 automóvil MINIVAN TOYOTA INNOVA SRV 2.7 6 A/T 8A – nafta c/aire

acondicionado.

Chasis Nº K0200611 – Motor Nº 2PRA446039 – Dominio AD806PV – Color BRONCE METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA234797 – Motor Nº 1P52FMH J2032165-

Dominio A110NII

Ganador: ASTRADA, Norma Beatriz – 13.873.113 – Av. Misional 1661 – Pilar – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ622745 – Motor Nº B4DA405Q029329 – Dominio AD335BN – Color GRIS ETOILE

Ganador: SOLIS, Patricia Beatriz – 17.790.370 – 9 de Julio 266 – Barrancas – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ588466 – Motor Nº B4DA405Q029130 – Dominio AD335BO – Color GRIS ETOILE

Ganador: BENITENDI, Cintia A. – 34.038.183 – 12 de Octubre 946 – Villa Minetti – Santa Fe.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500421 – Motor Nº B4DA405Q024768 – Dominio AD335BT – Color GRIS ETOILE

Ganador: VILLAVERDE, Liliana – 24.722.369 – Alberti 4215 – Santa Fe – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500242 – Motor Nº B4DA405Q025551 – Dominio AD335BQ – Color GRIS ETOILE

Ganador: BRUSCKE, Marcela B. – 18.053.511 – Ituzaingo 1640 – Cañada de Gomez – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500404 – Motor Nº B4DA405Q024906 – Dominio AD335BS – Color GRIS ETOILE

Ganador: REDONDO, Mariné – 23.832.464 – Artigas 3644 – Santa Fe – Santa Fe.

Sorteo Nº 13:

Primer premio: 1 automovil NISSAN KICKS SENSE MT F2 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KB203978 – Motor Nº HR16536882T – Dominio AD335CF – Color ROJO METALICO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA252730 – Motor Nº 1P52FMH K2057746 –

Dominio A110NIJ

Ganador: BIANCOTTI, Ricardo – 17.472.665 – Colon 566 – Tambúes – Santa Fe.

Segundos premios:

Nº 1 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500420 – Motor Nº B4DA405Q025438 – Dominio AD335BT – Color GRIS ETOILE

Ganador: ISLEÑO, Juan Carlos – 29.933.475 – Zona Urbana – Colonia Aldao – Santa Fe.

Nº 2 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500434 – Motor Nº B4DA405Q025398 – Dominio AD335BU – Color GRIS ETOILE

Ganador: CARNERO, Cesar – 20.577.679. – Caturelli 212 – Córdoba – Córdoba.

Nº 3 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500322 – Motor Nº B4DA405Q025401 – Dominio AD335BV – Color GRIS ETOILE

Ganador: GALAZAR, Elsa Beatriz – 13.580.444 – Cerrito 7778 Casa 47 – Rosario – Santa Fe.

Nº 4 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500316 – Motor Nº B4DA405Q025533 – Dominio AD335BW – Color GRIS ETOILE

Ganador: BIANCHI, Raúl Osvaldo – 12.181.827 – Pte. Roca 1960 – Coronda – Santa Fe.

Nº 5 – 1 automóvil RENAUT KWID ZEN 1.0 – nafta c/aire acondicionado.

Chasis Nº KJ500370 – Motor Nº B4DA405Q025476 – Dominio AD335BX – Color GRIS ETOILE

Ganador: GRIMOLDI, Luis Ramón – 6.263.143 – San Jerónimo 1331 – Coronda – Santa Fe.

Sorteo Nº 14:

Premio: 1 automóvil PICK UP TOYOTA HILUX 4×2 D/C DX 2.4 TDI 6 M/T – diesel c/aire acondicionado.

Chasis Nº K4002623 – Motor Nº 2GD-C405552 – Dominio AD806PW – Color ROJO METALIZADO

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA229509 – Motor Nº 1P52FMH H8120285 –

Dominio A110NIK

Ganador: VAZQUEZ, Víctor Leonidas – 13.144.934 – Candiotti 146 – Gdor. Crespo – Santa Fe.

Sorteo Nº 15:

Premio: 1 camión IVECO 170E28 MLL – diesel c/aire acondicionado.

Chasis Nº KX109534 – Motor Nº F4AE3681E*8054160 – Dominio AD284UJ – Color GRIS SCANDIUM

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº JA238377 – Motor Nº 1P52FMH J2040323 –

Dominio A110NIL

Ganador: OLIVA, Josue – 35.100.427 – 9 de Julio 25 – Brinkmann – Córdoba.

Sorteo Nº 16:

Premio: 1 cabaña en SANTA ROSA DE CALAMUCHITA (Cba,) de un dormitorio, baño, cocina comedor,

cochera, Complejo Brown San Vicente VI, calle 11 José Adam s/n (15 mtos. Ruta N° 228, Camino a

Yacanto), B° Santa Mónica, Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba.

Más 1 motocicleta CORVEN ENERGY 110 BY. Chasis Nº KA247945 – Motor Nº 1P52FMH H8148858 –

Dominio A110NIM

Ganador: PEREZ, María Soledad – 32.430.275 – Piedras 1195 – San Cristóbal – Santa Fe.