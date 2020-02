REDUCIR LA BASURA

La Comuna de María Juana relanzó la campaña para reducir la cantidad de basura que se acumula en el basural a cielo abierto de la localidad, y volvió a recordar a la población que está prohibido la utilización de bolsas de materiales no reciclables.



Se trata de la ordenanza 1329/12 que en su articulo 1 y 2 dice:



Art.1: “PROHIBASE en todo el territorio de María Juana, la utilización de bolsas o recipientes confeccionados con materiales que no sean reutilizables, o las que a futuro se cree, para transporte de mercaderías adquirida por clientes sea a título gratuito u oneroso, cualquiera fuere, en todo comercio, industria, o entidad que realice actividades comerciales dentro del ejido urbano. En todos los casos los materiales utilizados para la elaboración de las bolsas o recipientes, incluida las inscripciones y grabados, deberán ser realizados con elementos inocuos a los alimentos debidamente certificados.

Art.2: Exceptúese a aquellos casos en los que mercaderías a transportar y/o contener consista en alimentos húmedos, o que por cuestiones de higiene, salubridad y seguridad su empaque no pueda ser reemplazado, mediando para ello la autorización expresa de la Comuna de María Juana a través de su oficina de ASSAL y sus respectivos agentes.”